Українка не задекларувала коштовного каміння, що спричинило 200 тис. злотих збитків для бюджету Польщі

Польські митники виявили у громадянки України контрабандне коштовне каміння. Його жінка приховала у шкарпетці під час контролю в аеропорту Варшави. Серед прихованого каміння були діаманти та сертифікати на смарагди і рубіни. Про це 28 листопада повідомила Державна податкова адміністрація Польщі.

Як повідомили у Службі, українка прибула рейсом із Дубая.

«Громадянка України стверджувала, що літала в Дубай, щоб забрати важливі документи. У її багажі знайшли дорогоцінне каміння. Воно було заховане в шкарпетці, а також в коробках з косметичними аксесуарами», – повідомили у Державній податковій адміністрації.

Мазовецька податкова адміністрація вилучила контрабанду. Більшість каміння – це діаманти. Також інспектори виявили сертифікати на діаманти та інше каміння – рубіни та смарагди. Вага всіх каменів – понад 138 карат.

Вартість вилученого дорогоцінного каміння оцінили в понад 950 тис. злотих (8,6 млн грн за курсом НБУ). «Якби каміння було продане, збитки для державного бюджету склали б понад 200 тис. злотих», – додали у податковій адміністрації.

Справою займається Мазовецька митно-податкова служба у Варшаві. На українку очікує штраф.