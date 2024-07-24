Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав майора Руслана Ц. винним у недбалому ставленні до військової служби. За поданням обвинуваченого з військового обліку безпідставно виключили 36 офіцерів запасу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, Руслан Ц., перебуваючи на посаді начальника відділення офіцерів запасу та кадрів одного з ТЦК та СП із березня 2022 року по квітень 2023 року недбало поставився до своїх обов’язків та не забезпечив належний військовий облік. Майор подавав своєму керівнику, полковнику, документи про зняття офіцерів запасів за станом здоров’я, але належно не перевіряв, чи відповідають вони вимогам. За поданням Руслана Ц. з військового обліку було безпідставно знято 36 чоловіків.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.

Щодо Руслана Ц. порушували кримінальну справу, але правоохоронці закрили її, склавши натомість адмінпротокол через недбале ставлення до військової служби. На засідання суду військовий не прийшов, але подав заявку про визнання своєї вини.

Справу розглянув суддя Роман Савчук, який дослідив усі матеріали та визнав майора винним у недбалому ставленні до службі, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.