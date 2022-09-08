Рівненський суд оштрафував на 4,7 млн грн директора компанії, яка незаконно намагалася ввезти в Україну м'ясо. Як з'ясувало слідство, фірма подала митникам документи з неправдивою інформацією про експортера, хоча після перевірки виявилося, що цей експортер взагалі не мав відношення до продажу м'яса. Відтак в лютому цього року суд оштрафував директора компанії на 4,7 млн грн з конфіскацією товару, а в серпні це ж рішення підтвердив і апеляційний суд.

Про рішення у цій справі стало відомо у четвер, 8 вересня, після повідомлення прес-служби Рівненського апеляційного суду. Зазначимо, що розслідувати справу щодо фірми Департамент боротьби з контрабандою розпочав у червні 2021 року. Відомо, що фірма «Еко Стор» ввозила в Україну з Польщі свиняче м'ясо впродовж вересня 2020 року.

З'ясувалось, що підприємство ввозило товари суттєвими порушеннями: митниця Польщі повідомила, що польська фірма не пред’являла інвойсів, які надавало українське підприємство. Тож експортер, заявлений у документах про переміщення товару, не мав відношення ні до комерційних рахунків, ні до ввезеної на територію України продукції.

В лютому суд першої інстанції визнав директора фірми винним у порушенні ч.1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю) та призначив штраф у сумі 100% від вартості товару: це 4,7 млн грн. Також суд постановив конфіскувати товар.

На YouControl зазначено, що фірма «Еко Стор» зареєстрована у Луцьку, на вулиці Лідавській. На момент розслідування її керівником був киянин Юрій Кущевий, саме на нього суд складав постанови. В 2021 році керівник змінився.

«Захисник директора фірми, не погодившись із позицією суду першої інстанції, який визнав його підзахисного винним у порушенні митних правил і застосував відповідне стягнення, оскаржив рішення суду до Рівненського апеляційного суду, наполягаючи на скасуванні постанови суду та закритті провадження у справі за відсутністю складу адміністративного правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Однак Рівненський апеляційний суд цю скаргу не задовольнив. Тож постанова суду першої інстанції залишається у силі: чоловіка повинні оштрафувати на 4,7 млн грн та конфіскувати у нього весь незаконно ввезений товар. Загальна сума збитків, яку зазнав директор фірми, складає майже 10 млн грн.