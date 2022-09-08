Волинську фірму оштрафували на 4,7 млн грн за незаконний ввіз м'яса
Суд також постановив конфіскувати все вилучене свиняче м'ясо
Рівненський суд оштрафував на 4,7 млн грн директора компанії, яка незаконно намагалася ввезти в Україну м'ясо. Як з'ясувало слідство, фірма подала митникам документи з неправдивою інформацією про експортера, хоча після перевірки виявилося, що цей експортер взагалі не мав відношення до продажу м'яса. Відтак в лютому цього року суд оштрафував директора компанії на 4,7 млн грн з конфіскацією товару, а в серпні це ж рішення підтвердив і апеляційний суд.
Про рішення у цій справі стало відомо у четвер, 8 вересня, після повідомлення прес-служби Рівненського апеляційного суду. Зазначимо, що розслідувати справу щодо фірми Департамент боротьби з контрабандою розпочав у червні 2021 року. Відомо, що фірма «Еко Стор» ввозила в Україну з Польщі свиняче м'ясо впродовж вересня 2020 року.
З'ясувалось, що підприємство ввозило товари суттєвими порушеннями: митниця Польщі повідомила, що польська фірма не пред’являла інвойсів, які надавало українське підприємство. Тож експортер, заявлений у документах про переміщення товару, не мав відношення ні до комерційних рахунків, ні до ввезеної на територію України продукції.
В лютому суд першої інстанції визнав директора фірми винним у порушенні ч.1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю) та призначив штраф у сумі 100% від вартості товару: це 4,7 млн грн. Також суд постановив конфіскувати товар.
На YouControl зазначено, що фірма «Еко Стор» зареєстрована у Луцьку, на вулиці Лідавській. На момент розслідування її керівником був киянин Юрій Кущевий, саме на нього суд складав постанови. В 2021 році керівник змінився.
«Захисник директора фірми, не погодившись із позицією суду першої інстанції, який визнав його підзахисного винним у порушенні митних правил і застосував відповідне стягнення, оскаржив рішення суду до Рівненського апеляційного суду, наполягаючи на скасуванні постанови суду та закритті провадження у справі за відсутністю складу адміністративного правопорушення», – йдеться у повідомленні.
Однак Рівненський апеляційний суд цю скаргу не задовольнив. Тож постанова суду першої інстанції залишається у силі: чоловіка повинні оштрафувати на 4,7 млн грн та конфіскувати у нього весь незаконно ввезений товар. Загальна сума збитків, яку зазнав директор фірми, складає майже 10 млн грн.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.