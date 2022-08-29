У вантажівках митники виявили майже 500 валіз та три жіночі сумочки бренду Fiorelli

У пункті пропуску «Ягодин» митники вилучили жіночі сумочки та валізи на майже 976 тис. грн. Ці товари перевізник намагався провезти з приховуванням від митного контролю разом з благодійною допомогою. За це йому загрожує штраф у сумі 100% від вартості товару.

Про випадок стало відомо у понеділок, 29 серпня, після повідомлення прес-служби Волинської митниці. Відповідно до поданих декларацій, від донора з США до київського благодійного фонду надходила допомога: вживані одяг та взуття, кухонний текстиль та вживана побутова техніка. Всі це перевозили двома вантажівками. Під час огляду митники виявили у двох вантажівках незадекларовані валізи та жіночі сумочки.

«Загалом 476 валіз торгової марки Dutch Arrows у вигляді комплектів із двох валіз, запакованих одна в одну, а ще три жіночі сумки Fiorelli перевізники приховали серед вантажу з гуманітарною допомогою», – йдеться у повідомленні.

Гуманітарну допомогу доправили до благодійного фонду, а незадекларовані сумки тимчасово вилучили на склад митниці. Там вони зберігатимуться до рішення суду. На перевізника склали протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю). Зазначимо, що санкція статті передбачає штраф у розмірі 100% від вартості товару.