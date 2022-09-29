Юнак звинувачує прикордонників у побитті

З 14 вересня чоловікам призовного віку, які навчаються за кордоном, заборонили виїзд за кордон. Таке рішення прийняли через масові підробки документів про навчання в іноземних вишах. Студенти залишаються у пунтках пропуску, звинувачують Держприкордонслужбу у порушенні їхніх прав і побитті. Одного з них, який дев’ять разів намагався перетнути кордон і скандалив через відмову, оштрафували.

Сайт Ukrayina.pl повідомляє, що 28 вересня студент Римського університету Тимофій Мельник поскаржився на те, що його побили працівники ДПСУ.

Держприкордонслужба відреагувала на звинувачення і наголосила, що конфлікт виник через відмову 21-річного студента покинути пункт пропуску.

«Громадянин уже вдев’яте намагався виїхати за кордон. Отримавши чергову відмову, молодик почав обурюватися та відмовлявся покинути територію службового приміщення Держприкордонслужби та пункту пропуску загалом. При кожному факті відмови у перетинанні кордону на виїзд з України цьому молодику документально доводилося рішення про відмову, в якому зазначалися конкретні норми законодавства, згідно з якими діють прикордонники», – повідомили 29 вересня ДПСУ.

У мережі поширили відео начебто затримання його прикордонниками, однак у прес-службі Львівського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що його лише вивели з пропускного пункту.

За злісну непокору вимозі прикордонника у пункті контролю через державний кордон України на порушника склали адміністративний протокол за ст. 185-10 КУпАП. Ця стаття передбачає штраф або виправні роботи.

Тим часом, як додає Ukrayina.pl, інші студенти залишаються у ПП Шегині, відстоюючи свої права і вимагаючи дозволу на пропуск за кордон.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права на виїзд з України. Винятки є для окремих категорій, але студенти іноземних вишів до них не входять. Від квітня військове керівництво дозволило випускати студентів, що вчаться за кордоном, але через масові підробки документів, у вересні це скасували.