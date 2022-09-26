Підприємця з Тернополя оштрафували на 170 тис. грн з конфіскацією майна за контрабанду 7 грамів кокаїну з Португалії в Україну. Чоловік купив наркотики, запакував їх у пакетики від желе та відправив посилкою сестрі в Тернопіль. Жінка про кокаїн в передачі від брата з Португалії не зала. Виявили кокаїн ще на кордоні на Закарпатті. У суді Андрій Стасюк свою вину визнав повністю та розкаявся.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, злочин мешканець Тернополя Андрій Стасюк вчинив дев’ять років тому – ще восени 2013-го, коли перебував на роботі в Португалії. Чоловік домовився зі своїм знайомим про придбання кокаїну і передачу наркотиків у Тернопіль.

Відтак, два брикети наркотиків, вагою понад 7 грамів, обвинувачений запакував у коробку від желе і пудингу, сховав серед інших продуктів та відправив посилкою в Україну. Наркотики виявили на Закарпатті, на українсько-угорському кордоні. Далі правоохоронці зафіксували, як утримувачка передачі – сестра контрабандиста – забрала посилку від водія мікроавтобуса з Португалії та за наказом обвинуваченого передала невідомому чоловікові, не знаючи, що в упаковці є кокаїн. У вироку уточнюється, що отримувач посилки також не знав, що забрав наркотики.

За висновками експертизи, у пакетах від желе та пудингу були сховані майже 7,3 грама кокаїну. У суді Андрій Стасюк свою вину визнав повністю, підтвердив усі обставини справи та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Олексій Фазикош визнав Андрія Стасюка винним у контрабандні наркотиків та присудив йому 170 тис. грн штрафу з конфіскацією майна. Також обвинувачений має відшкодувати понад 2,2 тис. грн за проведення експертиз.