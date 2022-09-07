Поїзд віз руду з України в Угорщині, всі виявилені сигарети вилучили

У вагонах вантажного поїзда закарпатські прикордонники виявили понад 5000 пачок сигарет, які були закопані у руду. Вантаж доставлявся з України в Угорщину. Контрабандні сигарети правоохоронці влучили, вартість товару наразі встановлюється.

Про виявлення контрабанди сигарет у поїзді з рудою у середу, 7 вересня, повідомили у Західному регіональному управління Держприкордонслужби. Поїзд прибув на залізничний пункт пропуску «Саловка» на українсько-угорському кордоні у вівторок, 6 вересня.

«Під час огляду вантажного потягу, який прямував з України до Угорщини, правоохоронці помітили незначні зміни у структурі насипу аглоруди в одному з вагонів. Відтак в одному з напіввагонів прикордонники виявили 5040 пачок сигарет без марки акцизного збору України», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Сигарети були запаковані у поліетиленову плівку та закопані під шаром руди. Увесь виявлений товар конфіскували, вартість сигарет встановлюється. Також правоохоронці визначають осіб, які можуть бути причетні до контрабанди сигарет.

Зазначимо, перевезення сигарет у вантажних поїздах – поширена схема серед контрабандистів. Подібні випадки виявляють на всіх ділянках кордону в залізничних пунктах пропуску. Контрабандні сигарети, закопані під рудою, виявляли і на кордоні з Польщею, і з Угорщиною.