Вартість шльопанців і домашніх тапок наразі встановлюють митники

Закарпатські прикордонники затримали вантажівку, яка за документами ввозила гуманітарну допомогу, проте серед речей виявили понад 7 тис. пар пляжних шльопанців і домашніх тапків. Машина їхала з Італії в Київ, отримувачем вантажу був один із благодійних фондів з Київської області. Весь товар на кордоні вилучили. Його вартість встановлюється.

Як у п’ятницю, 2 вересня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, вантажівка МAN заїхала на територію України з Угорщини, через пункт пропуску «Тиса» у Чопі. Автомобіль був на українських номерах та віз гуманітарну допомогу з Італії. Під час перевірки виявилося, що насправді машина завантажена пляжними шльопанцями і домашніми тапками.

«За документами вантажний автомобіль МAN української реєстрації прямував з Італії до міста Київ, а отримувачем гуманітарного вантажу зазначався один з благодійних фондів на Київщині. У результаті огляду правоохоронці виявили невідповідність даних, вказаних у товаросупровідних документах: в автомобілі знайшли майже 7,5 тис. пар домашнього та пляжного взуття іноземного виробництва, не зазначених у декларації», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Весь товар із вантажівки вилучили митники. Наразі вартість взуття встановлюється.