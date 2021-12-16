Поїзд із рудою і контрабандними сигаретами затримали на КПП «Саловка»

На кордоні з Угорщиною, у вантажному поїзді, що їхав із Кривого Рогу, митники виявили 355 блоків сигарет. Ящики із контрабандою були закопані під метровим шаром руди. Сигарети конфіскували, власника – не знайшли.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської митниці, у пункті пропуску «Саловка» на кордоні з Угорщиною у четвер, 16 грудня, у вантажному поїзді серед аглоруди виявили 355 блоків сигарет.

«Під час перевірки 59 вагонів, у 52-му - виявлено під метровим шаром аглоруди ретельно приховані 355 блоків сигарет. Митники виявили їх за допомогою щупів та відкопали лопатами. Частина тютюнових виробів, а це 3050 пачок торговельної марки «Minsk» (білоруського виробництва) і 500 пачок марки «Сompliment» Duty Free», – йдеться у повідомленні митниці.

Через відсутність власника сигарет і причетних до їх контрабанди, інспектори Закарпатської митниці склали відповідний акт, а сигарети вилучили.