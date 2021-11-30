Пачки з глінтвейном перевозили в салоні, але не задекларували

Львівські митники виявили понад 100 пляшок глінтвейну, який намагалися перевезти через кордон без декларування. Водій рейсового автобуса Фрайбург-Херсон сховав сезонний напій у салоні.

Автобус, який повертався з Німеччини, 28 листопада прибув у пункт пропуску «Шегині - Медика». У салоні було 33 пасажири та п’ять водіїв.

«Автобус було скеровано на сканування стаціонарною системою, за результатами якого митники спільно з прикордонниками виявили 108 пляшок вина Christkindl Glühwein. Літрові пляшки з глінтвейном були поміж кріслами в салоні автобуса та належали одному з водіїв», – повідомили у прес-службі митниці.

На водія, мешканця Львівщини, склали протокол про порушення митних правил, що передбачає штраф в розмірі 100% вартості товару з конфіскацією.

Як нагадує митна служба, повнолітні громадяни можуть ввозити на територію України без сплати митних платежів чи письмового декларування по 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних алкогольних напоїв на одну особу.