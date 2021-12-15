Експертиза встановила, що роги та черепи олені є цінними і коштують понад 300 тис. грн

На митному посту «Тиса», що на українсько-угорському кордоні, у вантажівці, яка їхала до Італії, митники виявили цінні фрагменти рогів та черепів оленя. У документах до вантажу зазначалося, що скам’янілі рештки оленя не мають жодної культурної цінності. Втім, митники вирішили відправити вантаж на експертизу й виявилося, що фрагменти рогів та черепів оленя мають палеологічну та археологічну цінність, їхня вартість – понад 300 тис. грн.

Як у середу, 15 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської митниці, у вантажівці, яка прямувала до Трієста, митники виявили предмети колекціонування.

«У документах вказувалося, що переміщується вантаж «Скам’янілі рештки Великорогого оленя (Megaloceros giganteus), а саме фрагменти рогів (Megaloceros horm) в кількості 31 шт., фрагменти черепів (Megaloceros scull) в кількості 7 шт.». Відправник – київське підприємство, одержувач – фірма у Трієсті», – йдеться у повідомленні Закарпатської митниця.

Також митникам надали висновок Державного гемологічного центру, де зазначалося, що «зразки за своїми якісними критеріями не є унікальними чи рідкісними, не становлять палеологічної та археологічної цінності, а тому, відповідно до висновку, не належать до культурних цінностей».

Закарпатська митниця відправила товар на експертизу до Волинського краєзнавчого музею. За даним дослідження, усі фрагменти черепів та рогів оленя належать до культурних цінностей.

На керівника київського підприємства, яке відправляло вантаж, протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Роги та черепи гігантського оленя, загальною кількістю 38 шт., оцінені у понад 300 тис. грн. Наразі митниця повідомила СБУ про правопорушення за ст. 201 ККУ (контрабанда).