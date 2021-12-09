Рекордону партію наркотиків виявили на кордоні зі Словаччиною

На Закарпатті громадянина Туреччини засудили до 9 років ув’язнення за продаж і контрабанду героїну на територію Євросоюзу. У листопаді 2019 року чоловік перевозив героїн між листами фанери. Тоді правоохоронці повідомляли про вилучення 374 кг героїну і називали це рекордною партією, втім зараз у справі фігурують 220 кг.

Як зазначають у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, обвинувачений налагодив канал постачання наркотиків на територію Євросоюзу. Зокрема, у листопаді 2019 року на КПП «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, в автомобілі з будматеріалами митники виявили понад 220 кг героїну. Контрабандні наркотики турок приховав у 188 листах фанери. За даними прокуратури, для Закарпаття це була рекордна виявлена партія контрабандних наркотиків.

«Під виглядом будівельних матеріалів іноземець планував переміщувати попередньо придбаний героїн, приховуючи його між склеєними листами фанери. Для цього найняв перевізника, якому не повідомив про фактичний вміст вантажу. Обвинувачений діяв у складі організованої злочинної групи, куди входили ще двоє іноземців, особи яких наразі не встановлено», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Про затримання громадянина Туреччини на митному посту «Ужгород» стало відомо 30 листопада 2019 року. Тоді під час огляду машини СБУ виявила приховані у листах клеєної фанери підозрілі пакунки. Там знайшли 374 кг героїну. Проте, у матеріалах справи, що дійшли до суду, фігурувала інша цифра – 221 кг.

Відтак, суд визнав громадянина Туреччини винним за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 ККУ (придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також контрабанду героїну в особливо великих розмірах в складі злочинного угруповання) та призначив йому 9 років ув’язнення з конфіскацію майна.

Наразі прокуратура готується оскаржити вирок суду, який вважає м’яким, і наполягає на позбавленні волі на 12 років із конфіскацією майна.