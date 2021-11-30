Одна оборудка приносила близько 500 тис. євро прибутку

СБУ викрила злочинну групу, яка викрадала гроші в громадян ЄС, грабувала банківські термінали і торгувала наркотиками. За попередніми підрахунками, нелегальні прибутки зловмисників оцінюють у мільйони євро.

Злочинці діяли протягом двох років, у групу входили 11 людей.

«Їхній останній злочин зафіксовано на території Королівства Нідерланди. Там вони вкладали украдені гроші в наркобізнес. Зокрема, організували трансфер «ротердамського» кокаїну для реалізації в Україні. Передача здійснювалась партіями по півкілограма. Окрім кокаїну, зловмисники торгували й іншими наркотичними засобами», – повідомили в СБУ у Львівській області.

Одна «реалізація» приносила їм близько 500 тис. євро прибутку. Оперативники затримали злочинців у Львові під час продажу 200 г кокаїну вартістю 500 тис. грн. У Львівській, Одеській та Волинській областях провели 19 обшуків, під час яких вилучили наркотики на 1,3 млн грн, зброю та понад півмільйона гривень.

Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч.2 ст.307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Також їм мають оголосити інші підозри, зокрема за ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж).