У Львові поліцейські викрили двох наркозбувачів віком 21 та 26 років. Під час обшуків у них вилучили амфетамін, канабіс, MDMA та LSD. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 50 тис. грн.

Наркотичні засоби та психотропні речовини чоловіки розповсюджували за допомогою «закладок» на території Львівської області. Також для своєї діяльності використовували інтернет.

«Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання наркозбувачів, правоохоронці виявили та вилучили 60 готових закладок «канабісу», 35 закладок амфетаміну, 12 закладок MDMA, 4 закладки LSD та таблетки екстазі, а також мобільні телефони, електронні ваги, пакети для фасування наркозасобів та інші речові докази», – повідомили у поліції в понеділок, 29 листопада.

Фото поліції

Усе вилучене скерували на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.