З невеликого поля правоохоронці вилучили 60 кущів конопель

На Тернопільщині неподалік річки Дністер поліція виявила невелике поле конопель. Його засіяв мешканець Чернівців, який ще навесні поселився на території лісництва та мешкав у наметі. Правоохоронцям він пояснив, що канабіс вживав сам, але крім цього також займався продажем наркотиків. За скоєне йому загрожує до десяти років тюрми.

Про викриття чоловіка прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у четвер, 29 вересня. Ще навесні цього року 53-річний мешканець Чернівців поселився в наметі неподалік села Дністрове Мельнице-Подільської громади. Село знаходиться бувально на адмінмежі Тернопільської та Чернівецької областей. В прибережній зоні річки Дністер, що належить Чортківському лісництву, він насіяв коноплі.

«Він доглядав своє городництво, а коли воно поспіло, реалізовував місцевим мешканцям. Саме під час продажу товару підозрюваного піймали поліцейські. Чоловік зізнався, що висіяв коноплю з метою власного вживання, але інколи й продавав. Дев'ять грам канабісу реалізував за 500 грн», – йдеться у повідомленні.

Під час огляду слідчі виявили та вилучили 60 рослин. Йому оголосили підозру згідно з ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення наркотиків). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри ще й відповідно до ч. 2 ст. 310 ККУ (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Зазначимо, що чоловікові загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.