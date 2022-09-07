Вдома у закладчика знайшли 40 пакунків з наркотиками

Суд призначив дев'ять років тюрми закладчику з Тернополя. Чоловік впродовж місяця продавав у місті так звані «солі» та амфетамін. Затримали його на гарячому, коли він ховав пакунки з наркотиками неподалік квіткового магазину. Згодом вдома в нього знайшли ще 40 пакунтів з наркотиками, а також обладнання для їхнього виготовлення.

Про вирок Тернопільського апеляційного суду стало відомо у середу, 7 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Відомо, що чоловіка затримали правоохоронці 2 вересня 2021 року під час «закладки» поліетиленових пакетиків з солями PVP неподалік квіткового магазину по вулиці Текстильній у Тернополі.

При перевірці у нього виявили три пакунки з психотропною речовиною PVP, а вдома – близько 40 пакунків з цією речовиною та амфетаміном, обладнання для виготовлення заборонених психотропних речовин. У суді чоловік розповів, що займався продажем наркотиків близько місяця. Він визнав свою провину.

Суд першої інстанції визнав його винним у порушенні ч.2, 3 ст. 307 ККУ (збут наркотиків) та призначив дев'ять років тюрми з конфіскацією всього майна. Чоловік подав апеляцію з проханням пом'якшити покарання, але апеляційну скаргу не задовольнили.

Тож чоловік відбуватиме дев'ять років ув'язнення. Вирок набрав законної сили.