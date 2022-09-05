Двоє наркозалежних пацієнтів однієї з клінік брали таблетки метадону і продавали іншим наркозалежним

Тернопільська поліція затримала наркоторгівців, які продавали отримані на замісній терапії наркотики. Відомо, що у складі групи були троє людей, двоє з них проходили лікування. Вони просили лікарів збільшити дозування, але додаткові препарати не приймали, а продавали. Йдеться про метадон та соннат, за кожну таблетку яких зловмисники просили від 100 до 150 грн. За скоєне їм загрожує до десяти років ув'язнення.

Про викриття злочинної групи прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у понеділок, 5 вересня. Правоохоронці документували діяльність наркоторговців протягом року. Підозрювані – ін'єкційні наркомани з багаторічним стажем. Двоє з них, зокрема, 53-річна жінка та 30-річний чоловік, проходять замісну терапію в одній із клінік області. Третій спільник лише допомагав перепродувати товар.

Підозрювані обманювали лікарів та стверджували, що доза, яку їм видають, замала, тому медики її підвищували. Зловмисники частину приймали самостійно, а іншу – продавали. Відомо, що вони отримували таблетки метадону, а на інший препарат соннат отримували рецепти та брали його в аптеках. За одну таблетку просили 100-150 грн.

«Ще кілька років тому пацієнти замісної терапії змушені були приймати ліки безпосередньо в клініці і під наглядом медперсоналу. Проте епідемія ковіду, а потім війна внесли свої корективи. Сьогодні наркозалежні особи раз в тиждень приходять та отримують препарати на сім днів, а тому проконтролювати приймання ліків стало складно», – зазначив заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю Андрій Шафранський.

Учасникам групи оголосили підозри за ч. 2 ст. 307 (збут наркотиків) та ч. 1 ст. 321 (незаконний збут сильнодіючих лікарських препаратів). Жінка відповідатиме у суді ще й згідно із ч. 3 ст. 321 ККУ (збут сильнодіючих препаратів у великих розмірах). Їй загрожує до 12 років тюрми. Іншим учасникам банди загрожує до десяти років тюрми.

Вирішується питання про обрання усім трьом жителям краю запобіжного заходу.