41-річного чоловіка вже притягували до відповідальності за крадіжки та зберігання наркотиків

У Теофіпольській громаді на Хмельниччині поліцейські затримали 41-річного чоловіка, який вкрав з поля 9 кг снодійного маку. Відомо, що власник поля має спеціальну ліцензію на вирощування цієї рослини. Крадений мак вилучила поліція, підозрюваному загрожує до шести років ув'язнення.

Про інцидент стало відомо у п'ятницю, 29 липня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. Зазначається, що 41-річного чоловіка затримали на гарячому під час крадіжки снодійного маку з поля, власник якого має спеціальну ліцензію на його вирощування.

Загалом чоловік намагався вкрасти 9 кг снодійного маку. «Правоохоронці усе вилучили і направили на експертизу. 41-річний чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і зберігання наркотичних засобів», – додають у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 308 ККУ (викрадення наркотичних засобів або їхніх аналогів). Санкція частини першої цієї статті передбачає від трьох до шести років ув'язнення.