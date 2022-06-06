За вирощування конопель 29-річному водію загрожує до трьох років обмеження волі

На виїзді з Кам’янець-Подільського поліція зупинила BMW, у багажнику якого виявили розсаду коноплі. За кермом автомобіля перебував 29-річний мешканець Житомира. Водій розповів, що приїхав у місто відпочивати, проте не зміг пояснити, звідки у нього в багажнику ящик із розсадою коноплі.

Як у неділю, 5 червня, повідомила прес-службі Кам’янець-Подільського районного управління поліції, BMW під керуванням 29-річного чоловіка з Житомира патрульні зупинили на трасі в у напрямку села Велика Слобода.

Під час огляду авто поліцейські виявили у багажнику картонний ящик, в якому знаходились саджанці рослин, зовні схожі на коноплі. Всі вони були акуратно висаджені в пластикові горщики із землею та ретельно запаковані. Слідчі провели обшук авто, вилучили рослини та направили їх на експертизу.

«Водій автомобіля розповів, що на Кам'янеччину приїхав відпочивати, а от звідки в його автівці взялись рослини коноплі, чоловік не пояснює», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 ККУ (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). За скоєне 29-річному водію BMW загрожує до трьох років обмеження волі.