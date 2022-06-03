Один із затриманих перебував у розшуку

У четвер, 2 червня, біля головного залізничного вокзалу у Львові поліцейські затримали 20-річного мешканця Запоріжжя та 19-річного жителя Донеччини за торгівлю наркотиками.

У поліції Львівщини повідомили, що чоловіків затримали близько 14:00 під час відпрацювання території біля вокзалу. У раніше судимого 20-річного мешканця Запорізької області вилучили 75 зіп-пакетів з амфетаміном, канабісом та «PVP». У 19-річного жителя Донеччини вилучили 30 зіп-пакетів з нарковмісними таблетками та речовиною, схожою на канабіс. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

У затриманих вилучили понад 100 пакетиків з наркотичними речовинами (фото поліції)

За даними правоохоронців, хлопці тимчасово проживали у Львові та можуть бути причетні до розповсюджування наркотичних та психотропних речовин через розкладання «закладок» на території міста. Окрім того, мешканець Запорізької області перебував у розшуку.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво та збут наркотичних засобів (ч.1 ст.307 ККУ). Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.