У парку «Високий замок» затримали 21-річну закладчицю з Донеччини
Дівчина встигла зробити 10 закладок перш ніж її спіймали патрульні
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У львівському парку «Високий замок» поліцейські затримали 21-річну дівчину під час того, як вона ховала закладки з наркотиками під деревами. Затриманою виявилася мешканка Донецької області, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 30 травня.
Під час патрулювання у парку «Високий замок» патрульні поліцейські помітили дівчину, яка ховала у землі та біля дерев закладки з наркотиками. Поліцейські затримали зловмисницю.
Як встановили правоохоронці, 21-річна мешканка Донецької області вже встигла зробити 10 закладок з канабісом. Речові докази поліцейські знайшли вилучили та скерували на експертизу.
За збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 21-річній дівчині загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція ще продовжує розслідування цієї справи.
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