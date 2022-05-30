21-річна дівчину робила закладки з наркотиками у парку «Високий замок»

У львівському парку «Високий замок» поліцейські затримали 21-річну дівчину під час того, як вона ховала закладки з наркотиками під деревами. Затриманою виявилася мешканка Донецької області, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 30 травня.

Під час патрулювання у парку «Високий замок» патрульні поліцейські помітили дівчину, яка ховала у землі та біля дерев закладки з наркотиками. Поліцейські затримали зловмисницю.

Як встановили правоохоронці, 21-річна мешканка Донецької області вже встигла зробити 10 закладок з канабісом. Речові докази поліцейські знайшли вилучили та скерували на експертизу.

За збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 21-річній дівчині загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція ще продовжує розслідування цієї справи.