Затриманий причетний до збуту амфетаміну та канабісу на території Золочівського району та міста Броди

Поліцейські Львівщини затримали 50-річного наркодилера під час збуту наркотиків та психотропних речовин у Золочівському районі. Про це повідомила Нацполіція Львівщини 30 травня.

Дилера затримали 29 травня у одному з сіл Золочівського району під час збуту наркотиків. Встановлено, що раніше судимий місцевий мешканець причетний до збуту амфетаміну та канабісу на території Золочівського району та міста Броди.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого, 50-річного мешканця Золочівського району, поліцейські виявили та вилучили речовини, зовні схожі на канабіс та амфетамін, ваги, гроші та інші речові докази.

Крім того, у помешканні виявлено набої калібру 5,45 мм, походження яких встановлюється. Все скеровано на експертизу.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.