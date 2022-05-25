Уродженця Запоріжжя затримали з черговою партією товару – двома кілограмами амфетаміну

Поліцейські Львівщині повідомили наркодилеру про підозру за збут наркотиків і психотропів в особливо великих розмірах. Його затримали з черговою партією товару – двома кілограмами амфетаміну.

Як повідомила Нацполіція України 25 травня, уродженець Запоріжжя орендував квартиру у Львові, яку використовував як склад та фасувальний цех. Наркотичні речовини замовляв через інтернет, фасував по дозах та розповсюджував через закладки на території Львова та області.

Поліцейські затримали наркодилера, коли він забрав чергову партію «товару». У нього вилучили двокілограмовий полімерний пакет з амфетаміном, а під час обшуку в його орендованій квартирі – розфасований по пакетиках метадон, ноутбук та електронні ваги.

Вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» становить мільйон гривень.

Затриманому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.