Двох 29-річних мешканців Стрия затримали 23 травня, невдовзі суд обере їм запобіжний захід

У Стрию поліцейські затримали двох місцевих мешканців одразу після того, як вони зробили закладки з наркотиками на території кладовища. Про це повідомила Нацполіція Львівщини 24 травня.

Двох 29-річних мешканців Стрия затримали 23 травня, невдовзі суд обере їм запобіжний захід.

Правоохоронці виявили та вилучили 20 поліетиленових пакетиків з психотропною речовиною, які вони встигли закласти на території кладовища – усе вилучене скеровано на експертизу.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили їм про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.