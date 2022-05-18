Семеро мешканців Ужгорода систематично торгували наркотиками вже два роки

В Ужгороді поліція затримала сімох місцевих мешканців, яких підозрюють в організації масштабної схеми продажу наркотиків на території міста та району. За даними правоохоронців, група зловмисників торгувала наркотиками із 2020 року, частина із затриманих уже були судимі. Під час обшуків у фігурантів вилучили метамфетамін, канабіс, готівку, автомобілі та мобільні телефони. Троє із затриманих уже перебувають у СІЗО. Усім підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у середу, 18 травня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, сімом місцевим мешканцям повідомили про підозру в незаконній торгівлі наркотиками. За інформацією поліцейських, двоє із затриманих були організаторами злочинної групи і відповідали за постачання наркотиків і розподіл зароблених грошей. Інші продавали товар наркозалежним.

«Поліцейські одночасно провели 27 санкціонованих судом обшуків за місцем проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. Серед вилученого: метамфетамін, канабіс, прилади для пакування, грошові кошти, мобільні телефони. Також поліцейські вилучили і автівки зловмисників», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що семеро фігурантів систематично займалися продажем наркотиків на території Ужгорода та району із 2020 року. «Вони налагодили масштабну схему збуту наркотиків і психотропів – канабісу та метамфетаміну. Попередньо придбані заборонені речовини фасували й зберігали як за місцем свого проживання в Ужгороді, так і в орендованих приміщеннях», – зазначають у прокуратурі.

Сімом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах). Троє із них уже перебувають у СІЗО, поліцейські подали клопотання до суду щодо обрання іншим фігурантам запобіжних заходів. За скоєне ужгородцям загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.