За скоєне 23-річному «закладчику» загрожує до десяти років тюрми

За порушення правил дорожнього руху поліцейські на Прикарпатті зупинили 23-річного BMW. Під час перевірки хлопець сам видав правоохоронцям згорток із канабісом, а пізніше – показав десять «закладок» із наркотиками, які продавав через Telegram. Весь товар зі схованок поліцейські вилучили. Затриманий водій перебуває під вартою.

Як у понеділок, 16 травня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, 23-річного водія BMW правоохоронці зупинили неподалік села Сілець Тисменицького району. Під час перевірки у хлопця правоохоронці виявили канабіс, а згодом з’ясували, що він торгує наркотиками.

«23-річний водій BMW добровільно видав поліцейським згорток із наркотичною речовиною – канабісом. Поліцейські з'ясували, що хлопець причетний до збуту наркотичних засобів. Також встановлено, що продаж наркотиків він здійснював через мобільний додаток Telegram», – йдеться у повідомленні поліції.

У 23-річного хлопця вилучили 10 закладок з наркотиками зі схованок та направили їх на експертизу. Водію оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна.