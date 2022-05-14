Службовий собака винюхав наркотики, які водій сховав у валізі

Водій мікроавтобуса Volkswagen намагався перевезти через українсько-польський кордон амфетамін, схований у валізі. Службовий пес прикордонників винюхав схованку з наркотиком і водія затримали.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, ввечері п'ятниці, 12 травня, до пункту пропуску «Рава-Руська» на Львівщині прибув 62-річний громадян України, який керував мікроавтобусом Volkswagen. Прикордонники спільно з працівниками митниці перевірили автомобіль.Під час перевірки службовий собака, натренований на пошук наркотиків, сказав на валізу, яка була у багажному відділенні машини.

Під час огляду валізи прикордонники виявили пакунок з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, вагою понад 500 грам, який був захований під підкладкою. За допомогою експрес-тесту прикордонники встановили, що виявлена речовина – амфетамін.

Інформацію про цей випадок передали співробітника СБУ. Водію мікроавтобуса загрожує кримінальна відповідальність за контрабанду наркотиків.