Сигарети знаходились у сховищі, обладнаному в підлозі автомобіля

Митники вилучили понад дві тисячі пачок сигарет, які українець намагався незаконно вивезти у Польщу, а також його автомобіль. Як повідомила Львівська митниця, усе передадуть на потреби ЗСУ.

У вівторок, 10 травня, близько 18:00 в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» 61-річний українець на авто Dodge Ram Van намагався перетнути кордон з Польщею. Він обрав вибрав смугу «зелений коридор».

Однак під час поглибленого огляду авто співробітники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил і відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці спільно з прикордонниками виявили 2 тис. 236 пачок сигарет.

Митники спільно з прикордонниками виявили 2,3 тис. пачок сигарет

Приховані сигарети знаходились у сховищі, обладнаному в підлозі автомобіля. Тайник виявили після зняття заднього бампера автівки. Товар і транспортний засіб вилучені та будуть передані на потреби ЗСУ.