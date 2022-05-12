Під час затримання поліцейські вилучили майже кілограм психотропної речовини «PVP»

Поліція затримала 31-річного львів'янина, який розповсюджував наркотики та психотропи. Зловмисника спіймали з кілограмом наркотиків, а під час обшуків у помешканні поліція знайшла заборонених речовин ще на 600 тис. грн. У прес-службі поліції у четвер, 11 травня, повідомили, що затриманий може провести у в'язниці до восьми років.

За даними поліції, затриманий 31-річний мешканець Львова займався розповсюдженням наркотиків в особливо великих розмірах. Чоловік робив закладки як і на території Львова, так і в області.

Закладчика затримали 11 травня. Під час затримання поліцейські вилучили у нього майже кілограм психотропної речовини «PVP». А під час проведення обшуків у помешканні 31-річного львів’янина, поліцейські знайшли канабіс, амфетамін, електронні ваги, зіп-пакети для фасування наркотиків, чорнові записи та інші речові докази. Усе було скеровано на експертизу.

Як повідомляє прес-служба поліції, вартість вилучених наркотиків та психотропних речовин на чорному ринку становить понад 600 тис. гривень.

31-річного львів'янина затримали, він у СІЗО і чекає на запобіжний захід. За збут наркотичних засобів та психотропних речовин йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.