За скоєне мешканцю Мукачева загрожує до 12 років ув'язнення

Правоохоронці затримали 29-річного мешканця Мукачева, якого підозрюють в організації наркоугруповання на території міста. Відомо, що чоловік більше трьох місяців переховувався від поліції, під час затримання мукачівець намагався втекти. Зараз мукачівець перебуває у СЗІО, йому загрожує до 12 років тюрми.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, 29-річного закарпатця затримали у середу, 4 травня. Чоловіка підозрюють в організації схеми зі збуту наркотиків у Мукачеві.

«Поліцейські встановили, що 29-річний мукачівець причетний до налагодження розгалуженої схеми з продажу у регіоні наркотичних речовин. У лютому наркодилера було оголошено у розшук, оскільки він переховувався від правоохоронців, щоб уникнути покарання за злочин», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що під час затримання фігурант намагався втекти, однак йому це не вдалося. Наразі 29-річний закарпатець перебуває у СІЗО.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене організованою групою). За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.