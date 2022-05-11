На орендованій квартирі виявили різні види наркотиків, гроші за їхній продаж, телефони

На Львівщині поліцейські затримали наркоторговця, в якого вилучили наркотиків на суму понад пів мільйона гривень. Мешканця Червонограда затримали у смт. Рудне із поштовими посилками з майже 2 кг канабісу.

У департаменті боротьби з наркозлочинністю Нацполіції розповіли, що 25-річний житель міста Червоноград торгував наркотиками і психотропами через інтернет-магазин. Він орендував квартиру у Львові, там зберігав та фасував дози, які розповсюджував у межах області за допомогою закладок.

«Житель Червонограда займався збутом наркотиків та психотропів на території Львівщини. Чоловік винаймав квартиру, яку обладнав під склад та фасувальний цех. Розфасовані по дозах заборонені речовини збував шляхом закладок», – повідомили 11 травня у Нацполіції.

Під час обшуку в орендованій квартирі вилучили канабіс, амфетамін, 70 таблеток «МДМА», 200 марок «LSD» та обладнання для фасування. Вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 500 тис. грн.

Прокурори Франківської окружної прокуратури Львова повідомили червоноградцю про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин). Залізничний районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 198 тис. грн.