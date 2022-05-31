Чоловіка затримали, коли він робив чергові закладки наркотиків

Львівські поліцейські затримали мешканця Рівненщини, який робив закладки психотропних речовин. Для цього він орендував квартиру і проживав у Львові.

23-річного мешканця одного з сіл у Рівненській області затримали 30 травня після чергової закладки речовини, ззовні схожої на «PVP».

«Під час обшуку в помешканні, в якому проживав зловмисник, правоохоронці виявили та вилучили більше 40 готових «закладок» з кристалічною порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на психотропний засіб «PVP», більше 40 готових «закладок» з речовиною ззовні схожою на «амфетамін», електронні ваги, зіп-пакети та клейку стрічку різних кольорів, гроші, виручені від незаконної діяльності, а також інші речові докази», – повідомили у поліції.

Хлопець орендував у Львові квартиру і розповсюджував тут наркотики

Усі речовини скерували на експертизу. Суд має обрати затриманому запобіжний захід.