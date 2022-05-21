Чоловік сам зізнався поліцейським, що у посуді - метадон

Під час патрулювання на львівському вокзалі увагу інспекторів привернув підозрілий чоловік. Під час перевірки у нього виявили наркотики, які він зберігав у похідному посуді.

Патрульні помітили чоловіка на площі Двірцевій, він пришвидшив рух та різко повернув, коли побачив поліцейських. Під час спілкування з інспекторами 33-річний мешканець Харкова помітно нервував. Поліцейські провели у нього поверхневу перевірку.

«Чоловік показав вміст сумки. Там поліцейські виявили підсумок із металевим стаканчиком, в якому була кристалічна порошкова речовина білого кольору. З його слів — метадон», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка далі з’ясує походження наркотиків.