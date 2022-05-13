Поліція затримала на Львівщині пенсіонерку за торгівлю метадоном
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Жінку затримали в момент продажу наркотиків
На Львівщині поліцейські затримали пенсіонерку за торгівлю наркотиками. 60-річну жінку викрили під час продажу чергової дози.
«12 травня правоохоронці затримали зловмисницю під час реалізації чергової партії наркотичного засобу. 60-річна місцева мешканка причетна до розповсюдження наркотичного засобу «метадон» на території Львівського району», – повідомили у поліції Львівщини.
Слідчі повідомили жінці підозру у збуті наркотичних засобів (ч.1, ч.2 ст.307 ККУ). Суд має обрати їй запобіжний захід.
Процесуальне керівництво здійснює Жовківська окружна прокуратура.
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