СБУ продовжує невідкладні слідчо-оперативні дії

Під час масштабної операції у Києві та Чернігові працівники СБУ нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в Росію понад 3 млн у грн еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора. Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору даних щодо дислокації та переміщення українських військ. Загалом до угруповання входило більше 20 осіб. Свій «товар» реалізовували на території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих Telegram-каналів», – повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили: велику партію, підготовлених до продажу психотропів, обладнання для його фасування,

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які використовували у злочинній діяльності.

Двох організаторів угруповання затримано. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. СБУ продовжує невідкладні слідчо-оперативні дії.