Російські ЗМІ показали Аміну Афанасьєву, яка працює на окупантів у Маріуполі

У Харкові з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відрахували студентку Аміну Афанасьєву, яка співпрацює з окупаційною адміністрацією зруйнованого і окупованого росіянами Маріуполя, повідомила в середу, 1 червня, прес-служба навчального закладу.

Ролик з Афанасьєвою зняли російські ЗМІ. Він потрапив у соцмережі 31 травня. З ролика відомо, що дівчина обіймає посаду керівниці громадської приймальні руху «Донецька республіка», пише «Українська правда». Афанасьєва навчалася на 4 курсі на факультеті прокуратури на спеціальності «право».

«В нашому колективі немає місця колаборантам та зрадникам, які обрали сторону окупанта. І на подібні прояви реагуємо невідкладно», – наголошується в повідомленні університету.

Там також зазначили, що Аміна Афанасьєва перестала бути студенткою ще до того, як інформація про її діяльність була поширена у ЗМІ. Указ ректора про відрахування студентки датується 27 травня 2022 року. «Подальшу правову оцінку її дій мають дати відповідні правоохоронні органи», – кажуть в університеті.