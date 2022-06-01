Прокурор Харківщини Олександр Фільчаков розповів, голів яких громад підозрюють у держзраді

У Харківській області у держзраді підозрюють чотирьох голів територіальних громад – Куп'янської, Південної міської, Балаклійської та Старосалтівської, повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

Як розповів він в інтерв’ю «Укрінформу», крім голів цих громад, серед підозрюваних у державній зраді є ще низка депутатів та посадовців:

секретарка Вільхівської сільської ради, перебуває під вартою;

депутат від «Опозиційної платформи – За життя» з Ізюмської міської ради, отримав підозру заочно;

депутат Липецької сільської ради Харківського району, отримав підозру заочно;

депутат Солоницівської селищної ради Харківського району, перебуває під вартою.

Також підозру у держзраді на Харківщині отримали семеро поліцейських.

За словами Фільчакова, депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ перейшов на бік окупантів і збирав відомості про правоохоронців, представників тероборони, українців, які допомагали армії або брали участь у війні на Донбасі, а також членів їхніх сімей.

Про якого саме депутата йдеться – прокурор не повідомив, однак у березні стало відомо, що в держзраді підозрювали двох депутатів Ізюмської міськради – Анатолія Фомічевського і Юрія Козлова.

Журналісти запитали у Фільчакова, чи справді можна підозрювати у держзраді Балаклії Івана Столбового, який ще два тижні намагався підтримувати життєдіяльність міста, а не одразу здав місто окупантам, як мер Куп'янська Геннадій Мацегора.

«Можу констатувати, що під час досудового розслідування прокурори та слідчі зібрали достатньо доказів у скоєнні обома цими посадовцями інкримінованого злочину», – відповів він.

Нагадаємо, голову Південної міської громади Геннадія Брюханова ще на початку березня взяли під варту. За даними слідства, він заважав підготовці українських військових до захисту міста. Голові Старого Салтова Едуарду Коновалову оголосили підозру у тому, що він добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом та агітував населення не чинити ворогам опір. А мер Куп'янська Геннадій Мацегора, за інформацією слідства, не лише здав місто російським окупантам, але й забезпечив їх транспортом, житлом, пальним та їжею.