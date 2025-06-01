На Львівщині судили жінку за куріння її 14-річним сином електронної сигарети біля школи. Сколівський районний суд визнав винною Лілію Фурко у невиконанні батьківських обов’язків.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 25 квітня 2025 року. Дев’ятикласник, перебуваючи на території Сколівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 ім. Стефанії Вітрук, що на вул. Маркіяна Шашкевича, 2, викурював електронну сигарету POD-системи.

Під час судового засідання мати школяра свою провину визнала та щиро покаялася. Вона зазначила, що ситуацію щодо заборони куріння з сином обговорила, пообіцяла контролювати надалі його поведінку, щоб такі дії більше не повторювалися.

Сколівський районний суд визнав винною Лілію Фурко у невиконанні батьківських обов’язків і призначив їй 850 грн штрафу. Окрім того, вона має платити 605,60 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту її винесення.