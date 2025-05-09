Інцидент трапився ввечері 29 квітня цього року у селі Корчин Шептицького району

На Львівщині судили батька неповнолітньої дівчинки, яка здійснила псевдовиклик поліції. Радехівський районний суд визнав винним Тараса Дидака в ухилені від виконання батьківських обов’язків щодо виховання малолітньої доньки. Тепер він має сплатити штраф.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився ввечері 29 квітня цього року у селі Корчин Шептицького району. Неповнолітня донька Тараса Дидака здійснила неправдивий виклик спеціальних служб – поліції.

На розгляд матеріалів справи правопорушник не з’явився, однак надав заяву про розгляд справи без його участі, він свою вину у вчиненому правопорушенні визнав та просив суд суворо його не карати.

Радехівський районний суд визнав винним Тараса Дидака у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП, і вирішив оштрафувати його на 850 грн. Також Тарас Дидак має сплатити 605 грн судового збору. Штраф має бути сплачений протягом 15 днів з моменту вручення постанови. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів.