На Харківщині затримали депутатку Вільхівської сільської ради, яка також обіймала посаду секретаря сільради. Вона допомагала російським загарбникам у Кутузівці, повідомила Харківська обласна прокуратура у неділю, 8 травня.

Правоохоронці з’ясували, що депутатка й одночасно секретарка Вільхівської сільської ради Харківського району, перебуваючи в тимчасово окупованій Кутузівці, активно співпрацювала з росіянами.

«Використовуючи свою посаду, вона надала доступ військовим РФ до житлових приміщень будівлі управління державного підприємства, забезпечувала окупантів житлом, яке належить місцевим мешканцям. Також депутатка надавала військовим РФ інформацію про місцевих мешканців і житлові приміщення, які надалі використовувались для розміщення окупантів, та доводила до населення вказівки від представників країни-агресора, зокрема щодо обов’язкового носіння білих пов’язок», – розповіли в прокуратурі.

Її затримали 7 травня й оголосили підозру в колабораціонізмі. Досудове розслідування щодо депутатки проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.