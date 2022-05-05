Служба безпеки України повідомила про викриття у Харкові майора поліції, який передавав Росії дані про військові та цивільні об'єкти у місті: про обласні управління СБУ та поліції, один з розважально-торговельних центрів, станції техобслуговування для ремонту військової техніки.

За інформацією СБУ, оперуповноважений підрозділу візуального спостереження почав збирати інформацію для росіян з першого дня повномасштабного вторгнення. Зв'язок тримав зі своїм двоюрідним братом – колишнім російським силовиком.

«Через його родича, пенсіонера “ОМОНу” з Бєлгорода, співробітники ФСБ відпрацювали йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних сил України територією Харківської області», – сказано у повідомленні, опублікованому в четвер, 5 травня.

Територією області поліцейський переміщувався на службовому автомобілі зі спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах. За цей час силовик встиг сфотографувати й передати через Telegram до Росії знімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного Управління Нацполіції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова й області.

Чоловіка затримали на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду його автівки правоохоронці виявили три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.

Нині СБУ вирішує, за якою статтею кваліфікувати дії поліцейського.