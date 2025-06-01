Засуджений під час сварки двічі вдарив ножем свого 15-річного сина

На Львівщині судили чоловіка, який під час сварки двічі вдарив ножем свого 15-річного сина. Суд визнав винним Михайла Риботецького в замаху на умисне вбивство.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 16 лютого у селі Смільна Східницької громади. Михайло Риботецький разом зі своїм 15-річним сином розпивали алкоголь. Через те, що син відмовився йти за новою пляшкою горілки, стався словесний конфлікт. Згодом обвинувачений взяв ніж та двічі вдарив ним сина. Крім того, обвинувачений завдав тілесних ушкоджень матері, яка намагалась відтягнути чоловіка від сина. Як з’ясував суд, насильство щодо неї чоловік здійснював вже не впреше і двічі був притягнутий до адміністративної відповідальності. Внаслідок різанини 15-річний потерпілий з тяжкими травмами потрапив до реанімації.

Під час судового засідання обвинувачений свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень спочатку ставив під сумнів. Казав, що не пам’ятає події під час розпиття другої пляшки, а також і конфлікт з ножем. Коли приїхала поліція, діти казали що то він порізав сина. Інших людей, які могли це зробити, удома не було. В судових дебатах обвинувачений розкаявся, визнав свою вину повністю та просив прощення в дружини та сина.

Вивчивши матеріали справи, Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним Михайла Риботецького у вчиненні замаху на умисне вбивство сина (ч.3ст.15 - ч. 1 ст. 115 КК України). Суд призначв йому вісім років позбавлення волі, а також зобовʼязав залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до вступу вироку в законну силу. На вирок можна подати апеляцію протягом 30 днів з моменту його проголошення.