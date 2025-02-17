Нападника затримала поліція

У неділю, 16 лютого, у селі Смільна Східницької громади 54-річний місцевий мешканець під час сварки двічі вдарив ножем 15-річного сина. Хлопець перебуває в реанімації, його стан медики оцінюють як стабільно тяжкий.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився в неділю близько 16:00. Між 54-річним чоловіком та його сином виникла суперечка. Під час конфлікту батько, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав підлітку два удари кухонним ножем – у живіт та передпліччя. Родичі негайно викликали для порятунку хлопця швидку допомогу, а зловмисник тим часом ліг удома спати. За інформацією ZAXID.NET, подія сталася у селі Смільна Східницької громади.

Поліція затримала нападника. За фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за замах на убивство (ч.3 ст.15 – ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.