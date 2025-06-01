Вночі 31 травня біля тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району підірвали російський військовий потяг. Про це у неділю, 1 червня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.



Вночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області пролунав вибух, під час якого було підірвано військовий потяг російських загарбників.



«Товарняк» рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс», – йдеться у дописі.

У ГУР наголошують, що внаслідок підриву ключова логістична артерія росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму була порушена. Після вибуху загарбники оголосили план-перехват. Розповідають, що у населених пунктах почали посилено працювати патрулі Росгвардії, які проводять перевірки на блок-постах – особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає.

Нагадаємо, 17 травня учасники спротиву Маріуполя вивели з ладу залізничне обладнання росіян. Агенти спалили релейну шафу на станції «Новосибірськ». За даними міської ради, в результаті диверсії вдалося затримати вантажний рух на понад 4 години.