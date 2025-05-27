Пошкоджена релейна шафа, яка забезпечує зв'язок на важливій ділянці колії

Агенти руху опору успішно вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області. Про це у вівторок, 27 травня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Українські партизани вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні у передмісті Ясногорськ в Тульській області. Колія веде у напрямку Курської області, де зосереджено угруповання російських окупантів.

Розташування залізничного полотна у передмісті Ясногорськ

Зауважують, що ця акція була ретельно спланована. Завдяки діям партизан була пошкоджена релейна шафа, яка забезпечує зв'язок і управління стрілочними переводами на критично важливій ділянці колії.

«Без своєчасної подачі живлення, автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок», – йдеться у повідомленні.

В «АТЕШ» наголосили, що головна мета атаки – сповільнити постачання озброєння і військової техніки до передового рубежу.

«Кожна відкладена цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами, безпосередньо впливає на боєздатність і постачання російських військ. Усе це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій», – додали у дописі.

Нагадаємо, 15 травня партизани вивели з ладу релейну шафу у Смоленській області, порушивши постачання зброї до прикордоння України.