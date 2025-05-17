Маріупольський спротив влаштував диверсію на залізничній станції «Новосибірськ». Про це у суботу, 17 травня, повідомила Маріупольська міська рада.



Учасники спротиву Маріуполя вивели з ладу залізничне обладнання росіян. Агенти спалили релейну шафу на станції «Новосибірськ». За даними міської ради, в результаті диверсії вдалося затримати вантажний рух на понад 4 години.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додав, що сталося це у четвер, 15 травня.





«Спротив Маріуполя неодноразово влаштовував диверсії проти окупантів. Знеструмлювали бази окупантів та пошкоджували залізничні шляхи», – наголосили у міськраді.

Нагадаємо, 15 травня агенти руху опору вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні, яке використовували російські військові для постачання озброєння та техніки окупантам, що воюють на кордоні Сумської та Чернігівської областей. «АТЕШ» наголошує, що завдяки діям партизанів ворог зіштовхнувся із серйозними порушеннями у своєчасній доставці необхідних ресурсів на передову.

27 квітня партизани руху «Атеш» затримали постачання техніки та запчастин для російських військ на фронт, здійснивши диверсію на залізниці у Луганській області.