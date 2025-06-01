Обвал відбувся 31 травня біля Вигоничів, що за 30 км від Брянська

У Брянській області 31 травня на пасажирський поїзд обвалився автомобільний міст, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Про це у неділю, 1 червня, повідомило Міністерство надзвичайних ситуацій Росії та губернатор регіону Олександр Богомаз.

Як стало відомо, інцидент відбувся 31 травня о 22:44 біля Вигоничів, що за 30 км від Брянська. Поїзд прямував маршрутом з Климового до Москви. Московська залізниця зазначила, що обвал моста в Брянській області та сходження з рейок поїзда стали результатом незаконного втручання. Російські телеграм-канали припускали, що міст підірвали. Зокрема, Shot писав, що вибух міг статися одразу у двох місцях, а загалом там заклали 4 вибухівки.

Губернатор Брянської області пізніше підтвердив, що міст підірвали. За його словами, внаслідок інциденту загинули 7 людей, ще 69 отримали травми, серед яких 3 дітей.

Окрім того, губернатор Курської області Олександр Хінштейн повідомив, що в ніч на 1 червня на трасі Тросна – Калинівка під час руху вантажного локомотива стався обвал мосту. Частина поїзда впала на автомобільну дорогу, що розташована під мостом. Постраждав один з машиністів – у нього травмовані ноги. Усіх членів локомотивної бригади госпіталізували до лікарні.

Фото з Telegram, обвал локомотива у Курській області

Як пише телеграм-канал Baza, за попередніми даними, одну з опор залізничного мосту було пошкоджено вибухом 1 червня о 02:30 ночі.

Нагадаємо, 27 травня агенти руху опору успішно вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні в Тульській області.