Також роботи здійснювали з порушенням техніки безпеки

У Львові звільнили комунальника, який вийшов на роботу в нетверезому стані. Про це у неділю, 1 червня, повідомили у Львівській міській раді.

Днями у місцевих Telegram-каналах з’явилося відео, на якому видно, що чоловік, який проводив ямковий ремонт на вулицях Декарта, Морозенка та Братів Міхновських, мав ознаки алкогольного сп’яніння. Йдеться про працівника ЛКП «ШРП Залізничного району».

Окрім цього, як зазначили у Львівській міськраді, роботу здійснювали з порушенням техніки безпеки – без встановлених попереджувальних дорожніх знаків, що створювало незручності для водіїв. В ЛМР уточнили, що ямковий ремонт проводили у п’ятницю, 30 травня.

У Залізничній районній адміністрації оперативно відреагували: працівника викликали на розмову, провели перевірку, факт сп’яніння підтвердився. Його звільнили.