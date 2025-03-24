Люди скаржилися на неадекватну поведінку водія

У Львові звільнили водія маршрутки №23, на якого скаржилися пасажири. Про це у понеділок, 24 березня, повідомили у Львівській міській раді.

Люди скаржилися, зокрема, на неадекватну поведінку водія, який фотографував пасажирів та лаявся.

«Водія автобуса №23, який курсує за маршрутом “Вулиця Суботівська – Тракт Глинянський”, звільнили за неадекватну поведінку. На чоловіка вже надходило кілька скарг від пасажирів, але після публікації останнього відео у соціальних мережах – перевізник вирішив звільнити недобросовісного працівника», – йдеться в повідомленні.

Днями у місцевих Telegram-каналах поширилося відео, на якому видно, як пасажирка маршрутки скаржиться по телефону на водія, а він тим часом фотографує її.

«Він неадекватно поводиться і фотографує мене на телефон. Так, він матюкався», – говорить жінка у відео.

Додамо, що маршрут №23 обслуговує приватний перевізник «Львівське АТП -14630».