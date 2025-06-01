У Львові з четвертого поверху гуртожитку випав 41-річний чоловік
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Всі обставини події наразі встановлюють правоохоронці
У неділю, 1 червня, у Львові на вул. Зеленій із четвертого поверху випав 41-річний чоловік і загинув. Про це ZAXID.NET розповіли у поліції Львівської області.
Як повідомили у поліції, повідомлення про чоловіка без ознак життя надійшло близько 10:50. На місце події виїхали слідчі, які зʼясували, що 41-річний львівʼянин випав із балкона гуртожитку на четвертому поверсі.
Всі обставини події наразі встановлюють правоохоронці.
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